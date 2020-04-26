В мае в Украине проведут индексацию пенсий, а также пересчитают субсидии на неотопительный сезон
Так, согласно постановлению правительства, с 1 мая будет осуществлена индексации пенсий с применением коэффициента 1,11. Минимальная прибавка к пенсии составит 100 грн, а минимальный размер пенсии для лиц, соответствующих требованиям по стажу, составит 2100 грн, пишет "Апостроф".
Для украинцев, чья пенсия не превышает 2100 гривен, правительством предусмотрена доплата. Эта компенсация в дальнейшем будет учитываться и при других перерасчетах пенсий. На нее смогут рассчитывать женщины со страховым стажем более 30 лет и мужчины - не менее 35 лет. Стоит отметить, повышение пенсий пройдет автоматически, и на карты пенсионеров уже придут новые суммы. То же касается и разноса пенсий сотрудниками «Укрпочты».
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Кроме того, в мае проведут перерасчет размера субсидий на неотопительный сезон. Такой перерасчет будет осуществлен автоматически, получателям субсидий не нужно будет посещать с этой целью органы соцзащиты.
Гражданам, потерявшим работу во время карантина, Кабмин разрешил оформлять субсидии без учета прошлой зарплаты, а лишь из расчета компенсации, получаемой по системе соцстрахования. Для этого необходимо обратиться в Центр занятости и зарегистрироваться в качестве безработного. Если у других членов семьи нет существенного дохода, то потерявший работу заявитель сможет рассчитывать на получение субсидии.
По поводу последнего, премьер-министр Денис Шмыгаль объявил запуск экспериментального проекта, который должен облегчить процедуру оформления статуса безработного и получение пособия. Теперь украинцам не нужно в обязательном порядке лично приходить в Центр занятости, а достаточно оформить все необходимое в онлайн-режиме через приложение "Дія".
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