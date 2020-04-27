С начала текущего года размер средней пенсии вырос почти на 100 гривен

Как передает Politeka.net со ссылкой на "Минфин", в Пенсионном фонде отчитались, что размер средней пенсии в Украине по состоянию на 1 апреля составил 3170,14 гривны. Таким образом, прибавка с 1 января составила - 87,16 гривны.

По данным Фонда, из 11,26 миллиона получателей пенсий в Украине, большинство получает от 1,5 до 3 тысяч гривен — 7,5 миллиона человек.

Пенсии более 5 тысяч гривен получают почти 1,3 миллиона украинцев.

Размер пенсионной выплаты до 1,4 тысячи гривен имеют 76 тысяч украинцев.

Ранее мы сообщали, с 1 мая в Украине проведут индексацию пенсий на 11%. Соответствующее постановление №251 Кабмин принял 1 апреля.

Перерасчет пенсий проведут с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11.

В случае, если размер повышения в результате перерасчета пенсии окажется меньше 100 гривен, будет установлена доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Ранее мы сообщали, особо остро в последнее время стоит вопрос с безработицей и пособиями. Так, правительство выделило 6 млрд грн на финансовую помощь Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

В пресс-службе ведомства добавили, что Кабмин постановлением определил порядок использования указанных средств. Выделенные средства из государственного бюджета будут направлены на выплату: пособия по безработице - 1,277 млрд грн; повышенного минимального размера пособия по безработице с 650 грн до 1000 грн; помощь уволенным по собственному желанию с 1 дня, а не как было раньше с 91 дня; выплату всем безработным с 1 дня регистрации, а не с 7 как было ранее; пособие по частичной безработице - 4,723 млрд грн.

Напомним, пенсии в Украине массово урезают: кто пострадает и что делать, чтобы не потерять деньги.

Как сообщала Politeka, украинцам снова пересчитают зарплаты, официальное заявление: на сколько вырастет минималка.

Также Politeka писала, что изменены правила оплаты коммуналки, что нужно знать и кого это коснется.