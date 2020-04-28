Нові правила грошових переказів будуть діяти в Україні, починаючи з 28 квітня 2020 року

З цієї дати при певних операціях потрібно засвідчувати особу платника, пише UBR.ua.

Нові вимоги вводяться у зв'язку з набранням чинності закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення".

Зміни торкнуться тільки грошові операції з сумами вище 5000 грн. Потрібно буде пред'являти документи, що посвідчують особу (або, якщо мова йде про поповнення через термінал, то вставити в термінал свою банківську карту для ідентифікації при:

відправки грошових переказів без відкриття рахунку на більш ніж 5000 грн;

поповненні рахунку інших осіб, перекладі комусь грошей на картку, якщо сума більше 5000 грн;

поповненні рахунку в платіжних терміналах на суму більше 5000 грн;

оплаті товарів або послуги за допомогою переказу коштів, наприклад, при доставці з післяплатою (наприклад, за посилку, яку потрібно отримати у відділенні поштового оператора), якщо вартість товару перевищує 5000 грн.

Обмеження не торкнеться таких операцій:

оплат за житлово-комунальні послуги, сплати податків, штрафів чи інших обов'язкових зборів і платежів (незалежно від суми);

погашень за кредитами – у сумі до 30 тис. грн;

зняття коштів з особових рахунків;

оплати товарів і послуг за допомогою банківський карти.

Також варто відзначити, що якщо в операції бере участь платіжна картка, то вважається, що чоловік вже був ідентифікований. Адже він подавав паспорт, ідентифікаційний код, заповнював анкету і проходив фінансовий моніторинг в банку.

Слід також врахувати, що через небанківські платіжні термінали (наприклад, EasyPay або 24nonStop) суму більше 5000 грн. ви не проведете. З цього приводу є роз'яснення НБУ.

В найбільшій мірі новий закон ускладнить надання послуг з переказу готівки понад 5000 грн, якщо це не пов'язано з оплатою комунальних послуг, адміністративних штрафів, сплатою податків або погашенням кредитів.

Найбільше від нових вимог постраждають ті, хто регулярно робить переклади іншим людям або отримує від когось істотні суми грошей (понад 5000 грн), і з якихось причин не бажає "світитися".

"Закинути більше 5000 грн готівки комусь на картку вже дійсно не вийде. Принаймні, поки у відповідних терміналах не з'явиться функціонал переказів з використанням електронних платіжних засобів. І для цього не обов'язково "засовувати" картку в термінал – сьогодні доступні безконтактні рішення, або клієнт може вводити реквізити як при платежах в інтернеті", – розповіла виконавчий директор Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олена Коробкова.

Для тих, хто користується сервісами, відповідними вимогам нового закону, нічого не зміниться. До таких відноситься, наприклад, Western Union.

Для тих, хто і раніше возив все в готівковому вигляді – теж. Тому немає підстав вважати, що нові вимоги істотно вплинуть на перекази заробітчан, відзначають фінансисти.

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