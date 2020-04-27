В Нацбанке сделали важное заявление относительно ограничения банковских операций после 28 апреля

Украинцев предупреждали, что в мае могут возникнуть проблемы с оплатой коммуналки. Все дело в принятом Верховной Радой законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Согласно этому закону, с 28 апреля совершать банковские можно будет только, пройдя идентификацию личности.

Эксперты прогнозировали, что из-за нововведения оплатить коммуналку будет невозможно. Украинцев предупреждали о грядущем коллапсе.

Однако в Нацбанке развеяли опасения относительно трудностей с оплатой коммуналки, и уточнили, что Закон не распространяется на:

Оплату коммунальных услуг, налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы)

Уплату кредита в сумме до 30 тысяч гривен.

Переводы для оплаты товаров и услуг посредством платежной карты.

Наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тысяч гривен.

Снятия средств со своих счетов.

Для других операций нужно будет пройтиидентификацию и верификацию плательщика, а также указать перечень данных по плательщику и получателю.

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