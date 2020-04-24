Украинцам рассказали, что теперь будет с коммунальной льготой

Украинцам рассказали, могут ли остаться без субсидий получатели карантинной тысячи гривен

Можно вздохнуть с облегчением - Кабинет Министров на заседании 22 апреля принял решение не учитывать 1 тыс. гривен помощи при расчете субсидий.

"Установить, что размер единоразовой денежной помощи в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины острой респираторной болезни (китайский вирус, - Ред.)... не включается в расчет дохода лиц при назначении субсидии", - сказано в постановлении.

Согласно решению правительства, на единоразовую помощь в размере 1000 гривен в апреле могут рассчитывать:

инвалиды детства;

дети с инвалидностью (кроме тех, кто получает пенсию в связи с потерей кормильца);

получатели временной помощи для безработных, которые не достигли пенсионного возраста, но не получили права на пенсию.

Ранее сообщалось, что украинцы стали меньше получать средств в виде субсидии для оплаты коммуналки.

По данным пресс-службы Минсоцполитики, в марте 2020 года получили субсидии для оплаты коммунальных услуг около 3,34 млн украинцев, а средний размер льготы составил 1 тысячу.

В марте за льготами на оплату ЖКУ обратились 148,9 тыс. домохозяйств, а назначена субсидия была 85,1 тыс. домохозяйствам.

Напомним, новую помощь получат украинцы после карантина, важное заявление.

Как сообщала Politeka, украинцев больше не пустят на заработки, в Кабмине проговорились.

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