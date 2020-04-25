Денег на всех не хватит

В Украине назрели серьезные проблемы с выплатами при рождении ребенка, больничными и другими социальными выплатами

Эту информацию уже подтвердила пресс-служба Фонда соцстрахования Украины, передает Politeka.net.

Сообщается, что различные виды социальной помощи будут поступать на счета украинцев в банках с существенными задержками.

Прогнозируемые сроки задержек выплат - около 13 дней. И они связаны, в первую очередь, с тем, что в Украине уменьшились поступления единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ), поскольку объемы производства в Украине существенно уменьшились из-за пандемии китайского вируса и карантина.

В фонде подчеркнули, что сроки задержки выплат напрямую зависит от ежедневных денежных поступлений в бюджет фонда. На сегодняшний день наблюдается дефицит в почти 220 миллионов гривен (по итогам первого квартала).

Без денег останутся те украинцы, которые получают социальные выплаты от Фонда соцстраха по таким направлениям:

пособия по временной нетрудоспособности (больничные);

пособия по беременности и родам;

пособия на погребение;

ежемесячные страховые выплаты лицам, которые пострадали на производстве и тому подобное.

Что касается выплат по нетрудоспособности, то их ускорение может зависеть от даты подачи заявлений-расчетов на выплату больничных от работодателя. Поэтому в фонде соцстрахования рекомендуют держать связь с работодателем и бухгалтером предприятия, чтобы знать дату подачи заявления.

Ранее мы рассказывали, что украинцам на карантине предусмотрены дополнительные выплаты. В частности, средства получат ФОПы первой и второй группы: на каждого ребенка до 10 лет предусматривается выплата в размере прожиточного минимума (для детей до 6 лет - 1779 гривен, для детей от 6 до 10 лет - 2218 гривен).

Более того, дополнительные выплаты получат украинцы, которые потеряли работу или не могут трудоустроиться во время карантина. Среднемесячный размер помощи для малообеспеченной семьи, в которой воспитывают несовершеннолетних детей, составит от 2800 до 3020 гривен

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