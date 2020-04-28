Новые правила денежных переводов будут действовать в Украине начиная с 28 апреля 2020 года

С этой даты при определенных операциях потребуется удостоверять личность плательщика, пишет UBR.ua.

Новые требования вводятся в связи со вступлением в силу закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Изменения затронут только денежные операции с суммами выше 5000 грн. Нужно будет предъявлять документы, удостоверяющие личность (или, если речь идет о пополнениях через терминал, то вставить в терминал свою банковскую карту для идентификации при:

отправке денежных переводов без открытия счета на более чем 5000 грн;

пополнении счета других лиц, переводе кому-то денег на карточку, если сумма более 5000 грн;

пополнении счета в платежных терминалах на сумму более 5000 грн;

оплате товаров или услуги с помощью перевода средств, например, при доставке с наложенным платежом (например, за посылку, которую нужно получить в отделении почтового оператора), если стоимость посылки превышает 5000 грн.

Ограничение не коснется таких операций:

оплат за жилищно-коммунальные услуги, уплаты налогов, штрафов или других обязательных сборов и платежей (вне зависимости от суммы);

погашений по кредитам – в сумме до 30 тыс. грн;

снятий денежных средств с личных счетов;

оплаты товаров и услуг при помощи банковский карты.

Также стоит отметить, что если в операции участвует платежная карточка, то считается, что человек уже был идентифицирован. Ведь он подавал паспорт, идентификационный код, заполнял анкету и проходил финансовый мониторинг в банке.

Следует также учесть, что через небанковские платежные терминалы (например, EasyPay или 24nonStop) сумму больше 5000 грн. вы не проведете. По этому поводу есть разъяснение НБУ.

В наибольшей степени новый закон усложнит предоставление услуг по переводу наличных свыше 5000 грн, если это не связано с оплатой коммунальных услуг, административных штрафов, уплатой налогов или погашением кредитов.

Больше всего от новых требований пострадают те, кто регулярно делает переводы другим людям или получает от кого-то существенные суммы денег (свыше 5000 грн), и по каким-то причинам не желает "светиться".

"Закинуть более 5000 грн наличных кому-то на карточку уже действительно не получится. По крайней мере, пока в соответствующих терминалах не появится функционал переводов с использованием электронных платежных средств. И для этого не обязательно "засовывать" карточку в терминал – сегодня доступны бесконтактные решения, или клиент может вводить реквизиты как при платежах в интернете", – рассказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.

Для тех, кто пользуется сервисами, соответствующими требованиям нового закона, ничего не поменяется. К таким относится, например, Western Union.

Для тех, кто и раньше возил все в наличном виде – тоже. Поэтому нет оснований считать, что новые требования существенно повлияют на переводы заробитчан, отмечают финансисты.

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