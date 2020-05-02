Рівень тарифів на комунальні послуги необхідно привести в базовий стан, оскільки через їх завищення люди не можуть їх оплатити

Про це розповів економіст Олексій Кущ, передає Gazeta.ua.

«досі не створили систему справедливих тарифів. Це суто економічна категорія, де ціна формується за рахунок собівартості послуги та середнього рівня рентабельності на суміжних ринках», - зазначив він.

При цьому розмір субсидії вже не може компенсувати дефіцит коштів, який утворився у людей з-за карантину.

«Єдиний вихід скоротити заборгованість до системно-безпечного рівня - привести базові тарифи і ціни на послуги державних і природних монополій до рівня справедливих. Заборонити підвищувати тарифи протягом трьох років. Але дозволити населенню реструктуризувати борги без нарахування штрафних санкцій», - підкреслив він.

А основна причина того, що українці потрапляють у боргову яму, стверджує Кущ, є темпи зростання тарифів. Зростання доходу не встигає за ними.

«Опалювальний сезон 2019-2020 років був нестандартним. Це аномально тепла зима і низькі ціни на газ на європейських хабах. Якщо взяти минулі роки, то платоспроможність українців по оплаті комунальних послуг зростала на 15%. Однак рівень тарифів підвищувався на 25%. Повинно бути навпаки», - уточнив він.

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