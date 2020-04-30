Начисления за жилищно-коммунальные услуги в Украине изменились на 20%

С учетом электроэнергии в марте 2020 года украинцам начислили 15,7 млрд грн, что на 20% меньше, чем в феврале (19,6 млрд грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Сообщается, что в марте 2020 года украинцы заплатили за коммуналку 16,3 млрд грн (104% начисленных за этот период сумм).

Начисления за коммуналку значительно сократились.

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец марта 2020 года составила 65,9 млрд грн, что на 0,8 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (66,7 млрд грн).

Так, по состоянию на 21 марта задолженность населения составила:

за поставку и распределение природного газа 27,3 млрд грн,

за поставку тепловой энергии и горячей воды - 22,3 млрд грн,

за поставку и распределение электрической энергии - 5,7 млрд грн,

за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,0 млрд грн,

за управление многоквартирным домом - 4,7 млрд грн,

за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 0,9 млрд грн.

Напомним, 24 апреля Кабинет министров Украины принял решение продлить регулируемый тариф на газ еще на три месяца.

Соответствующее решение было опубликовано на сайте правительства. Как известно, с мая в Украине должен был заработать рынок газа, но Кабмин своим решением запуск рынка отменил. Теперь «Нафтогаз» продолжит продавать газ населению по регулируемому тарифу.

Напомним, выплаты украинцам уже пересчитали, не нужно ждать мая: сколько денег светит пенсионерам.

Как сообщала Politeka, украинцы получат две платежки за газ, тарифы резко изменятся: сколько придется заплатить в мае.

Также Politeka писала, что Нацбанк срочно обратился к украинцам: "не используйте наличку, иначе..."