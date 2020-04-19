В Нацбанке просят украинцев привыкать к новым порядкам в связи с эпидемией

НБУ призвал украинцев ограничить использование наличных денег, так как они могут переносить вирус. Такое объявление появилось на официальных сайтах областных и районных рад.

На данный момент в мире научно не подтвердили, что деньги могут передавать вирус, как бытовые вещи, но также нет подтверждения тому, что наличные полностью безопасны. Из-за этого, наличные, которые поступают в НБУ от коммерческих банков, с марта отправляются на двухнедельную обсервацию и только потом их берут в работу.

В НБУ подчеркивают, что наличные за день могут менять десятки и сотни владельцев, их используют намного активнее, чем другие вещи, поэтому они могут быть опаснее. В связи с этим, Нацбанк призывает всех украинцев переходить на безналичные и бесконтактные расчеты. Советуют также осуществлять платежи при помощи смартфонов.

Отметим, что НБУ разрабатывает различные механизмы, чтобы сделать безналичные расчеты выгоднее, чем наличные. Известно, что финансовый регулятор временно отменил тарифы в Системе электронных платежей.

Что же касается наличных, Нацбанк постоянно передает банкам наличные из своих запасов, которые были сформированы до распространения вируса на территории Украины.

Поэтому, не используйте наличные, иначе риск заразиться вирусом возрастает. Если же у вас нет возможности рассчитываться картой, НБУ советует обязательно использовать дезинфицирующие средства после контакта с деньгами, а также тщательно мыть руки.

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