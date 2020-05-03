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Ціни на бензин в Україні протягом минулого місяця показали аномальний обвал ціни, найбільший за останній час

Як повідомляє Politeka, про це йдеться у матеріалі Enkorr.

наприклад, середня ціна на дизельне паливо впала з 16,4 грн до 12,7 грн за літр. Іншими словами – зниження на 23%.

А ось ціни на бензинові партії знизилися з 15,8 до 12,2 грн за літр (-3,6 грн/л). Трохи більше обвалилися ціни на бензин в терміналі в Новоград-Волинському. Там з 15,95 грн/л ціна впала до 12,2 грн/л.

А ось в портах ціна впала на 4,1 грн/л – до 11,6 грн/л.

У столичному регіоні ціна бензовозной партії впала на 3,65 грн – з 16,1 грн до 12,45 грн за літр.

Уточнюється, що це зниження ціни є найбільшим в період з листопада 2018 року.

Як повідомлялося раніше, карантин може спровокувати підвищення вартості бензину, що відчують всі водії.

«Продовжиться здешевлення бензину на тлі недавнього обвалу цін на нафту і нафтопродукти на світовому ринку при значному зниженні попиту з боку бізнесу під час економічної невизначеності в умовах триваючої пандемії», - стверджує економіст Андрій Забловський.

У той же час Олег Пендзин стверджує, що бензин може подорожчати до 30 грн за літр.

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Як повідомляла Politeka, Експерт розповів, що буде з цінами на бензин на українських заправках: подробиці.

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