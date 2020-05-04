Консульства Польщі в Україні з 4 травня відновили видачу трудових віз

Про це йдеться на сайті польського уряду.

При цьому наголошується, що будуть прийматися тільки документи для отримання віз для виконання сільськогосподарських та садівницьких робіт, а також міжнародних перевезень.

У зв'язку з цим заявники, які мають підтверджуючі документи про досвід виконання сільськогосподарських та садівницьких робіт, а також міжнародних перевезень, отримали можливість зареєструватися для подачі документів на візу в електронній системі e-konsulat.

У інших заявників документи приймати не будуть.

При користуванні системою e-konsulat, потрібно дотримувати наступні правила:

- з метою обмеження кількості осіб, які очікують під консульством, необхідно приходити тільки в зазначений час;

- роздрукувати всі сторінки анкети, в тому числі і сторінку, на якій вказана дата і час прийому в консульстві;

- підготувати всі необхідні документи;

- очікуючи під консульством в черзі, слід дотримуватися дистанцію мінімум 1,5 м один від одного;

- вхід в консульство можливий тільки в масці і в одноразових рукавичках;

- входячи в консульство, при собі можна мати тільки пакет документів, а всі інші особисті речі, в тому числі сумки, потрібно залишити перед входом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну з-за епідемії повернулося близько півмільйона заробітчан. Передбачається, що майже всі вони відправляться назад, як тільки відкриють кордони.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Вадим Пристайко назвав головна умова, про яку повинні знати ті, хто хоче працювати за кордоном.

За його словами, всі українці, які мають намір працевлаштуватися в інших країнах, повинні бути забезпечені медичним страхуванням.

Нагадаємо, українці вирішили допомогти медикам, але вийшло погано: "Це приниження, тепер ми працюємо за їжу".

Як повідомляла Politeka, МЗС вирішив долю заробітчан, висунута головна умова: "Всі українці, які...".

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