Україну чекає важкий час через пандемію китайського вірусу
Розбалансованість економічної системи України та накопичені суперечності призведуть до скорочення економіки на 7,7% ВВП за підсумком 2020 року, 1 травня повідомив директор інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров Facebook.
Крім того, він додав, що на тлі пандемії світовий попит на енергоресурси в 2020 році скоротився на 6% — це буде найсильнішим спадом споживання за останні 70 років.
Експерт повідомив, що цей новий прогноз опублікувало Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), провідні аналітики якого пророкують рекордний обвал глобального попиту деяких ресурсів.
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Экономіст уточнив, що попит на нафту може впасти на 9%, на вугілля — на 8%, на газ — на 5%.
«Все, в Україні вже точно більше не буде жирних і ситих років, якими були «нульові»», - константувати експерт.
Також раніше повідомлялося, що України без отримання чергового траншу від МВФ повинна буде піти на ризикований крок.
У той же час, Київ не має іншого вибору, адже в у разі неотримання грошей від МВФ, держава буде змушена оголосити дефолт. Таку думку висловив Голова Комітету економістів України Андрій Новак.
Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".
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