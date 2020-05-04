Україну чекає важкий час через пандемію китайського вірусу

Розбалансованість економічної системи України та накопичені суперечності призведуть до скорочення економіки на 7,7% ВВП за підсумком 2020 року, 1 травня повідомив директор інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров Facebook.

Крім того, він додав, що на тлі пандемії світовий попит на енергоресурси в 2020 році скоротився на 6% — це буде найсильнішим спадом споживання за останні 70 років.

Експерт повідомив, що цей новий прогноз опублікувало Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), провідні аналітики якого пророкують рекордний обвал глобального попиту деяких ресурсів.



Экономіст уточнив, що попит на нафту може впасти на 9%, на вугілля — на 8%, на газ — на 5%.

«Все, в Україні вже точно більше не буде жирних і ситих років, якими були «нульові»», - константувати експерт.

Також раніше повідомлялося, що України без отримання чергового траншу від МВФ повинна буде піти на ризикований крок.

МВФ жорстко відреагував на спробу внести зміни в законодавство з метою відставки глави НАБУ Артема Ситника. Це явно сигналізує про те, що тепер Фонд почав висувати Україні політичні вимоги для надання кредиту.

У той же час, Київ не має іншого вибору, адже в у разі неотримання грошей від МВФ, держава буде змушена оголосити дефолт. Таку думку висловив Голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

Також Politeka писала, що курс валют злетів з котушок, долар і євро рекордно змінилися в ціні.