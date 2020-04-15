Українська економіка може катастрофічно обвалитися через епідемію китайського вірусу

Про це говориться в доповіді МВФ, передає Politeka.net.

Зокрема, експерти прогнозують падіння нашої економіки до показника мінус 7,7% за підсумками 2020 року. Варто відзначити, що в 2019 році цей показник становив 3,2%.

У доповіді говориться, що Україна "постає перед кризою у сфері охорони здоров'я (через пандемію), серйозним шоком для попиту на зовнішніх ринках, різким погіршенням глобальних фінансових умов і падінням цін на сировину".

Також фахівці МВФ прогнозують зниження індексу споживчих цін до позначки 4,5. Баланс поточних рахунків залишиться негативним на рівні мінус 2,0 в 2020 році і мінус 2,4 в 2021-м.

Що стосується рівня безробіття в Україні, то він збільшиться до 10,1% у 2020 році і опуститься до 9,3% у наступному році.

Ситуацію з економікою також прокоментував екс-заступник голови НБУ Олександр Савченко.

За його словами, Рада зробила помилку, затвердивши зміни до бюджету і заявив, що цей законопроект може призвести до величезної кризи, передає Gazeta.ua.

"Це не антикризовий бюджет. Його треба було назвати "рятуйся хто може". На жаль, призведе до дуже потужної кризи. Яку президент, уряд і Верховна Рада поки не розуміють в повному обсязі. Влада прогнозує падіння ВВП на 3,9%. З таким бюджетом реально буде більше 15-ти. А доходи насправді зменшаться в три рази більше, ніж сказали... У травні ситуація буде набагато гірше, багато людей будуть недоїдати", - заявив він в коментарі журналістам.

Також ми раніше розповідали про те, що гривня може втратити позиції, а курс валют буде залежати від депутатів.

За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, долар і гривню чекають "гойдалки" в найближчі дні, тому українців можуть здивувати нові цифри в обмінниках.

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

Також Politeka писала, що курс валют злетів з котушок, долар і євро рекордно змінилися в ціні.