Українцям хочуть списати борги за комуналку, які накопичилися до 1 січня 2020 року

На сайті Верховної Ради з'явився законопроект "Про списання заборгованості населення за постачання природного газу, централізоване опалення та постачання гарячої води, постачання електричної енергії, яка сформувалася за станом на 1 січня 2020 року"

Документом пропонується списати заборгованості населення за наступні види послуг:

за природний газ перед постачальниками природного газу для потреб побутових споживачів;

за централізоване опалення та постачання гарячої води, послуг населенню суб'єктами господарювання, що є виконавцями цих послуг;

за постачання електричної енергії для кожного класу споживачів перед відповідними надавачами послуг.

Відзначимо, за даними Державної служби статистики станом на 1 січня 2020 року заборгованість населення за житлово-комунальні послуги досягла 63,7 мільярдів гривень. Це вдвічі більше, ніж дефіцит державного бюджету.

При цьому комунальники вже попереджають про ризики перебоїв із наданням послуг. У масштабах всієї країни проблеми можуть початися вже в найближчі тижні.

Так, водоканал Івано-Франківська вже заявив, що перебуває на межі зупинки. Близько чверті жителів міста не заплатили за воду за березень. У підприємства немає грошей на зарплати співробітникам, а незабаром не буде чим заправляти машини, тому аварійні бригади просто не зможуть працювати.

Така ситуація в Україні не тільки в одному місті. І це загрожує серйозними наслідками. Якщо водоканал зупиняється – це надзвичайна ситуація, антисанітарія і спалах інфекційних хвороб.

Експерти прогнозують, що якщо українці не почнуть платити за комуналку, то незабаром міста почнуть потопати в які вивезли сміття, який через брак грошей будуть вивозити набагато рідше, а згодом і зовсім можуть зупинитися.

Мешканців Полтави попереджають, що місто може залишитися без гарячої води. Причина все та ж – борги.

У цій ситуації експерти називають законопроект не чим іншим як економічною диверсією. І попереджають, що списання боргом загрожує обернутися катастрофою для країни.

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