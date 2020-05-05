Названі важливі умови отримання підвищеної пенсії. Виявилося, що незважаючи на виділені мільярди, така дістанеться не всім підряд

Пенсійний фонд України 4 травня відзвітував про виділення з початку місяця 2,6 мільярдів гривень на виплату проіндексованих пенсій.

У Фонді зазначили, що порядок виплат не змінився. Вони будуть проведені в окреслену кожному пенсіонеру дату. Кошти зарахують на рахунок в банку або листоноші "Укрпошти" доставлять додому тим, хто вибрав відповідний вид виплат.

З 11,4 мільйонів українських пенсіонерів індексація проводиться тільки для 6,9 мільйонів чоловік. Так, перегляд виплат у бік збільшення не торкнеться тих, хто мало заробляв і не мають необхідного стажу (мінімум 30 років для жінок та 35 для чоловіків), пише "Обозреватель".

Що стосується першої частини пенсіонерів - тих, хто мало заробляє, то тут все просто. Як відомо, пенсії рахують за такою формулою: "середня зарплата по країні за три роки множиться на співвідношення власної зарплати до середньої, і все це множиться на стаж у роках і ще множиться на 1%".

Наприклад, якщо українець з 26 роками стажу і зарплатою, що становила 90% середньої, вийшов на пенсію в 2019 році (коли середня зарплата була 6 188 гривень), то по формулі він повинен отримувати 979 гривень. Цю пенсію на сьогодні автоматично збільшать до мінімальної в розмірі 1638 гривень. Якщо ж проіндексувати ці 979 гривень, то виходить 1087 гривень - менше "мінімалки". Так що індексація не торкнеться такого українця, і він продовжить отримувати 1638 гривень.

Раніше ми повідомляли, згідно з оприлюдненим "інфляційного звіту" НБУ, доходи українців зросли на 8%. На ситуацію вплинула виплата державної соцдопомоги.

Разом з тим Нацбанк очікує, що через карантин розмір зарплат в Україні почне рости меншими темпами, а в деяких галузях — знижуватися.

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