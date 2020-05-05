Названы важные условия получения повышенной пенсии. Оказалось, что несмотря на выделенные миллиарды, таковая достанется не всем подряд

Пенсионный фонд Украины 4 мая отчитался о выделении с начала месяца 2,6 миллиардов гривен на выплату проиндексированных пенсий.

В Фонде отметили, что порядок выплат не изменился. Они будут проведены в определенную каждому пенсионеру дату. Средства зачислят на счет в банке или почтальоны "Укрпочты" доставят домой тем, кто выбрал соответствующий вид выплат.

Из 11,4 миллионов украинских пенсионеров индексация проводится только для 6,9 миллионов человек. Так, пересмотр выплат в сторону увеличения не коснется тех, кто мало зарабатывал и не имеют необходимый стаж (минимум 30 лет для женщин или 35 для мужчин), пишет "Обозреватель".

Что касается первой части пенсионеров - тех, кто мало зарабатывает, то тут все просто. Как известно, пенсии считают по такой формуле: "средняя зарплата по стране за три года умножается на соотношение собственной зарплаты к средней, и все это умножается на стаж в годах и еще умножается на 1%".

К примеру, если украинец с 26 годами стажа и зарплатой, составлявшей 90% средней, вышел на пенсию в 2019 году (когда средняя зарплата была 6 188 гривен), то по формуле он должен получать 979 гривен. Эту пенсию на сегодня автоматически увеличат до минимальной в размере 1638 гривен. Если же проиндексировать эти 979 гривен, то выходит 1087 гривен - меньше "минималки". Так что индексация не коснется такого украинца, и он продолжит получать 1638 гривен.

Ранее мы сообщали, согласно обнародованному "инфляционному отчету" НБУ, доходы украинцев выросли на 8%. На ситуацию повлияла выплата государственной соцпомощи.

Вместе с тем Нацбанк ожидает, что из-за карантина размер зарплат в Украине начнет расти меньшими темпами, а в некоторых отраслях — снижаться.

Напомним, "До 9 тысяч гривен": украинцы смогут получить новую прибавку к пенсии, кому повезет

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