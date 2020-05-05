Українцям розповіли, що буде з зарплатами в країні після карантину

Про це йдеться в консенсус-прогнозі "Україна в 2020-2021: Наслідки пандемії", розробленому в Мінекономрозвитку.

На сьогодні мінімальна зарплата в Україні – 4 723 гривні, і протягом цього року нічого не зміниться. Згідно з прогнозом, в 2021 "мінімалка виросте до 5 134 гривень. Але радіти не варто, адже також прогнозується і зниження купівельної спроможності.

За станом на 1 січня 2020 року мінімальна зарплата в доларах була 199 доларів. Станом на 1 січня 2021 року за прогнозами щодо мінімалки і курсу долара, вона складе 174 долари. Тобто зарплата хоч і зросте, але в доларовому еквіваленті вона впаде на 13%.

Зате ще двічі підвищать прожитковий мінімум. Зараз він становить 2 027 гривень, з 1 липня – 2 118 гривень, а з 1 грудня – 2 189 гривень.

Прогнозують, що середньомісячна зарплата в цьому році буде 11 079 гривень, а в наступному році – 12 408. Це означає, що заробітна плата зменшиться, адже в березні українці в середньому отримували 11 446 гривень. Традиційно найвища зарплата в Києві. Найменше отримують жителі Чернівецької області.

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