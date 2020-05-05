Украинцам рассказали, что будет с зарплатами в стране после карантина

Об этом говорится в консенсус-прогнозе "Украина в 2020-2021: Последствия пандемии", разработанном в Минэкономразвития.

На сегодня минимальная зарплата в Украине – 4 723 гривны, и в течение этого года ничего не изменится. Согласно прогнозу, в 2021 "минималка" вырастет до 5 134 гривен. Но радоваться не стоит, ведь также прогнозируется и снижение покупательной способности.

По состоянию на 1 января 2020 года минимальная зарплата в долларах была 199 долларов. Прогнозируется, что на 1 января 2021 года она составит 174 доллара. То есть зарплата хоть и вырастет, но в долларовом эквиваленте она снизится на 13%.

Такж сообщается, что прожиточный минимум повысят два раза. Сейчас он составляет 2 027 гривен, с 1 июля – 2 118 гривен, а с 1 декабря – 2 189 гривен.

Прогнозируют, что среднемесячная зарплата в этом году будет 11 079 гривен, а в следующем году – 12 408. Это означает, что заработная плата уменьшится, ведь в марте украинцы в среднем получали 11 446 гривен. Традиционно самая высокая зарплата в Киеве. Меньше всех получают жители Черновицкой области.

Напомним, в Украине вводятся новые правила, что важно знать: кредиты под зарплату.

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