Президент Владимир Зеленский пообещал новые антикризисные меры в Украине
Соответствующее видеообращение опубликовано на Facebook-странице Зеленского.
В частности украинцам обещают доступную ипотеку и кредиты малому бизнесу для выплаты зарплат работникам.
"По важным экономическим шагам. На этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы. Первая - ипотека для населения со ставкой около 10%. Вторая - кредиты малому бизнесу с низкой ставкой для выплаты зарплат своим работникам", - сказал Зеленский.
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По его словам, в рамках борьбы с коронавирусом Минздрав уже получил около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства, которые по качеству и точности соответствуют мировым стандартам.
Зеленский призвал украинцев беречь здоровье и по возможности оставаться дома.
Отметим, украинцы резко отреагировали на слова президента о новых экономических мерах.
«Дать кредит, чтобы бизнес, который не работает, выдал зарплаты, а потом, не работая, возвращал кредит, круто!», «Ага, даже можно не работать, а просто брать кредит чтобы сотрудникам платить зарплату! Это зекономика, гениально», «Верим, спросите учителей с зарплатой 4000$», «Скоро Зеленскому придется выдавать кредиты обнищавшему населению на покупку хлеба и воды. Хоть одно предвыборное обещание выполнено. Эпоха бедности закончилась. Началась эпоха Нищеты», - комментируют видеообращение президента в сети.
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