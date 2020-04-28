Президент Владимир Зеленский пообещал новые антикризисные меры в Украине

Соответствующее видеообращение опубликовано на Facebook-странице Зеленского.

В частности украинцам обещают доступную ипотеку и кредиты малому бизнесу для выплаты зарплат работникам.

"По важным экономическим шагам. На этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы. Первая - ипотека для населения со ставкой около 10%. Вторая - кредиты малому бизнесу с низкой ставкой для выплаты зарплат своим работникам", - сказал Зеленский.

По его словам, в рамках борьбы с коронавирусом Минздрав уже получил около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства, которые по качеству и точности соответствуют мировым стандартам.

Зеленский призвал украинцев беречь здоровье и по возможности оставаться дома.

Отметим, украинцы резко отреагировали на слова президента о новых экономических мерах.

«Дать кредит, чтобы бизнес, который не работает, выдал зарплаты, а потом, не работая, возвращал кредит, круто!», «Ага, даже можно не работать, а просто брать кредит чтобы сотрудникам платить зарплату! Это зекономика, гениально», «Верим, спросите учителей с зарплатой 4000$», «Скоро Зеленскому придется выдавать кредиты обнищавшему населению на покупку хлеба и воды. Хоть одно предвыборное обещание выполнено. Эпоха бедности закончилась. Началась эпоха Нищеты», - комментируют видеообращение президента в сети.

Ми починаємо новий тиждень боротьби з коронавірусом. МОЗ уже отримало близько півмільйона ПЛР-тестів українського виробництва, сьогодні буде відвантажено ще майже 200 тисяч. За якістю й точністю вони відповідають світовим стандартам. Щодо важливих економічних кроків. На цьому тижні уряд та НБУ мають презентувати дві важливі програми. • Перша – іпотека для населення зі ставкою близько 10%. • Друга – кредити малому бізнесу з низькою ставкою для виплати зарплат своїм працівникам. І ще про одне питання, яке турбує багатьох, – роботу продовольчих ринків. На найближчому засіданні, в середу, уряд розгляне можливість їхнього відкриття. Я вважаю, що за умови дотримання всіх правил безпеки вже цієї п’ятниці ринки зможуть відновити роботу. Але хочу підкреслити – лише за умови дотримання всіх правил безпеки. Окремо декілька слів щодо боротьби з пожежами. Ситуація в Житомирській області є контрольованою. Минулої доби було ліквідовано два осередки. Ідуть активні роботи й на інших. До цих робіт залучено понад 500 фахівців та 95 одиниць техніки. У Зоні відчуження ліквідовано два осередки, загрози розповсюдження вогню наразі немає. Радіаційний фон у столиці, Київській області та у Зоні відчуження в межах норми. Я дякую всім нашим пожежникам та рятувальникам за роботу. Дорогі українці! Вчора, 26 квітня, були роковини страшної трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Я хочу ще раз подякувати та низько вклонитися всім ліквідаторам аварії на ЧАЕС – за їхню мужність, яка зупинила страшне лихо не тільки для України, а й для всього людства. 34 роки тому вони стали на захист кожного з нас – ціною власного життя та здоров’я. Сьогодні така ситуація, коли кожен з нас може вберегти життя людей навколо. І для цього потрібно не так багато. Як мінімум – залишатися вдома. Давайте пам’ятати про це та не виходити на вулицю без зайвої потреби. Gepostet von Володимир Зеленський am Montag, 27. April 2020

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