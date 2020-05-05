Експерт детально розповів, чи варто українцям переживати щодо невиплати пенсій і зарплат у зв'язку з карантином

На даний момент з Держстату відомо, що в березні заборгованості по зарплатах в нашій країні скоротилася на 1,8%. Однак у квітні в галузевому розрізі заборгованість збільшилася.

Так, наприклад, у сферах тимчасового розміщення та організації харчування борги стали вище на 21%, оптової та роздрібної торгівлі – на 5,4%, охорони здоров'я – на 15,2% і так далі, пише slovoidilo.ua.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак прокоментував ситуацію. За словами фахівця, на сьогодні ризиків невиплати соціальних платежів не існує. В держсекторі забезпечать пенсії та зарплати співробітникам.

Як зазначив Новак, хвилюватися про невиплату соціальних коштів не варто, однак грядуть скорочення за певними статтями, зокрема за так званим статтями розвитку.

"Мабуть, уряду доведеться за деякими програмами взагалі призупинити на час виплати", - повідомив експерт.

Новак зазначив - при цьому соцплатежі проводитися все-таки будуть, адже є великі шанси, що влада підпише нову програму з МВФ.



Економіст вважає, що якщо уряд підпише кредитну програму з МВФ, то наша держава отримає додаткові кошти і у інших джерел, наприклад, від урядів країн ЄС.

Андрій Новак повідомив, що Україні зараз дуже важливо отримати фінансовий ресурс, щоб збалансувати бюджет і виконати соцзобов'язання.

А темпу зростання зарплат і пенсій не буде.

"Є принаймні надія, що до падіння соціальних платежів ситуація в Україні не дійде, адже соціальні зобов'язання стоять на першому місці до сплати в держказначействі", - повідомив економіст.

Також, згідно з прогнозом, ВВП України у 2020 році може скласти від 5% до 11%, при цьому ж падати соціальні платежі не будуть.

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