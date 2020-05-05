Эксперт детально рассказал, стоит ли украинцам переживать насчет невыплаты пенсий и зарплат в связи с карантином
На данный момент из Госстата известно, что в марте задолженности по зарплатам в нашей стране сократилась на 1,8%. Однако в апреле в отраслевом разрезе задолженность увеличилось.
Так, например, в сферах временного размещения и организации питания долги стали выше на 21%, оптовой и розничной торговли – на 5,4%, здравоохранении – на 15,2% и так далее, пишет slovoidilo.ua.
Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак прокомментировал ситуацию. По словам специалиста, на сегодня рисков невыплаты социальных платежей не существует. В госсекторе обеспечат пенсии и заплаты сотрудникам.
Как отметил Новак, волноваться о невыплате социальных средств не стоит, однако грядут сокращения по определенным статьям, в частности по так называемым статьям развития.
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"Вероятно, правительству придется по некоторым программам вообще приостановить на время выплаты", - сообщил эксперт.
Новак отметил - при этом соцплатежи проводиться все-таки будут, ведь есть большие шансы, что власти подпишут новую программу с МВФ.
Экономист считает, что если правительство подпишет кредитную программу с МВФ, то наше государство получит дополнительные средства и у других источников, например, от правительств стран ЕС.
Андрей Новак сообщил, что Украине сейчас очень важно получить финансовый ресурс, дабы сбалансировать бюджет и выполнить соцобязательства.
А темпа роста зарплат и пенсий не будет.
"Есть по крайней мере надежда, что до падения социальных платежей ситуация в Украине не дойдет, ведь социальные обязательства стоят на первом месте к уплате в госказначействе", - сообщил экономист.
Также, согласно прогнозу, ВВП Украины в 2020 году может составить от 5% до 11%, при этом же падать социальные платежи не будут.
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