Курс валют в Україні 6 травня здивує всіх, гривня викладе долара і євро жорсткий урок

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Нацбанку.

Курс долара сьогодні встановлено на рівні 2697,74 гривень. Хоча днем раніше «вічнозелений» торгувався за 2697,49 грн (+0,25).

Зовсім інший картина буде з курсом євро: регулятор встановив їх в районі 2926,91 гривні, хоча днем раніше вони торгувалися за 2950,78 (-23,87).

Також в регуляторі розповіли, що до середини минулого дня долар торгувався по 26,9775 за одну купюру.

Як повідомлялося раніше, курс долара в Україні незабаром почне зростати. Аналітики радять українцям не розслаблятися після здешевлення «зеленого», яке відбулося під час травневих свят.

Експерти сходяться на тому, що на наступному тижні краще не здавати, а купувати валюту як засіб накопичення.

"Інфляційний тренд нікуди не зник. У бізнесу зберігається відкладений попит на валюту, який в повній мірі почне реалізовуватися, як тільки країна стане виходити з карантину. Тому тим, хто має гривневі надлишки і хоче їх конвертувати в долари, саме час робити це в дні затишшя, коли курс на мінімумі", - говорить член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Нагадаємо, долар не зупинити: українцям дали точний прогноз, що буде з курсом вже через тиждень.

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