Важливі зміни вже в силі

Багатьох українців налякало звістка про те, що поповнити будь-яку банківську картку просто так вже не можна через закон, спрямований на боротьбу з відмиванням незаконних доходів

У НБУ вирішили розставити всі крапки щодо нововведення і пояснити, що тепер чекає українців.

Перш за все відзначається, що незважаючи на зміни, які набули чинності після 28 квітня цього року, суми 5000 гривень можна переводити, як і раніше.

А свою банківську карту можна спокійно поповнювати на суму понад 5000 гривень. Оскільки, використовуючи карту, ви - вже ідентифіковані банком.

Також можна вільно переводити гроші з картки на картку в межах встановлених лімітів вашим банком.

можна поповнити картку родичам готівкою через термінал або банкомат на суму понад 5000 гривень. Для цього потрібно тільки вставити в пристрій свою банківську картку.

Крім того, ідентифікація не потрібно, якщо вона проводитиметься під час оплати комунальних послуг, оплати податків, штрафів, інших обов'язкових зборів і платежів (незалежно від суми).

Також ідентифікація не потрібно при оплаті кредитів у сумі до 30 тис. грн.

Як відомо, з 28 квітня в Україні запрацював закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення».

Цей закон зобов'язує фінансові установи встановлювати особистість людей, які здійснюють платежі в банку. Тобто потрібно проходити иднтификацию. Переказ коштів тепер повинен супроводжуватися переліком даних про сторони операції.

Власників всіх prepaid-карт (карти, для оформлення яких не був потрібний паспорт і ІПН) банки повинні будуть ідентифікувати з 1 січня 2021 року. Під дію закону будуть потрапляти лише великі операції.

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