С сегодняшнего дня в Украине нужно проходить идентификацию личности для того, чтобы совершить перевод суммы превышающую 5000 гривен

Данное нововведение было произведено в рамках закона о финансовом мониторинге. Установить личность проще всего с помощью банковской карточки, ведь это происходит автоматически во время работы с терминалом.

В остальных случаях для перевода денег нужно иметь при себе паспорт и обратится в кассу банка, пишет Апостроф.

До конца 2020 года все терминалы обязаны оборудовать специальным устройством, которое благодаря специальной функции будет считывать документы.

Идентификация не потребуется, если она проводиться во время оплаты коммунальных услуг, оплаты налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы).

Кроме того, идентификация не потребуется при оплате кредитов в сумме до 30 тыс. грн, при переводах для оплаты товаров и услуг с помощью карты (или другого электронного платежного средства).

Также документы не нужны, если сумма перевода до 5000 грн, или при снятии средств со своего счета.

Стоит отметить, что проверке подлежат не все денежные переводы свыше 5000 гривен, а лишь суммы от 400 тысяч гривен или операции, которые вызовут мотивированные подозрения.

Напомним, пресс-служба Национального банка Украины проинформировала о том, что была повышена предельная сумма валютных операций, для которых установлены упрощенные требования в отношении валютного надзора.

Если раньше максимальная сумма была 150 тысяч гривен, то сейчас - 400 тысяч. Такие изменения связаны с тем, что в силу вступил закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов".

Напомним, что украинцев хотят оставить без налички на карантине.

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