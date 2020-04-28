Требования валютного надзора были существенно снижены

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Национального банка Украины.

Как информирует госрегулятор, была повышена предельная сумма валютных операций, для которых установлены упрощенные требования в отношении валютного надзора.

Если раньше максимальная сумма была 150 тысяч гривен, то сейчас - 400 тысяч.

Такие изменения связаны с тем, что в силу вступил закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

В НБУ утверждают, что подобные изменения якобы позволят снизить административную нагрузку как на банки, так и на бизнес.

Значительное количество операций украинских предприятий на небольшие суммы контролировать со стороны государства не будут. Более того, изменения урегулируют ряд вопросов о проведении отдельных операций нерезидентами на территории Украины.

Этот закон вступил в силу с сегодняшнего дня, 28 апреля. Документ позволит также украинцам, которые являются физическими лицами-нерезидентами, использовать собственные текущие счета в украинских банках для расчетов по договорам страхования жизни, операциям по продаже корпоративных прав и недвижимости.

Ранее мы рассказывали, что украинцам усложнят денежные переводы. Изменения вступили в силу с 28 апреля 2020 года.

После вступления в силу новых правил, без дополнительных документов нельзя будет провести следующие банковские операции:

Поступление крупной суммы на банковский счет после продажи авто/недвижимости;

Перевод крупной суммы на другой счет, к примеру, оплату за крупную покупку;

Выплаты на банковские счета, которые значительно превышает обычные суммы (дивиденды, оплата труда, возврат долга). Сегодня эта сумма не превышает 15 тысяч гривен, с 28 апреля – не свыше 5 тысяч гривен;

Открытие депозита, сумма которого значительно превышает ваши указанные официальные доходы;

Переводы и получение крупных сумм на банковские счета, свыше 5 тысяч гривен;

Изменение в документах: новая фотография, смена фамилии, смена паспорта, изменилось место проживания.

Более того, клиентов могут обязать предоставить документы, которые подтвердят источник дохода (справка о зарплате, акт выполненных работ, документы о продаже имущества, декларации).

Напомним, что украинцев хотят оставить без налички на карантине.

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Также Politeka писала, что украинцам серьезно осложнили осуществление денежных переводов.