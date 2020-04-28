Требования валютного надзора были существенно снижены
Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Национального банка Украины.
Как информирует госрегулятор, была повышена предельная сумма валютных операций, для которых установлены упрощенные требования в отношении валютного надзора.
Если раньше максимальная сумма была 150 тысяч гривен, то сейчас - 400 тысяч.
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Такие изменения связаны с тем, что в силу вступил закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
В НБУ утверждают, что подобные изменения якобы позволят снизить административную нагрузку как на банки, так и на бизнес.
Значительное количество операций украинских предприятий на небольшие суммы контролировать со стороны государства не будут. Более того, изменения урегулируют ряд вопросов о проведении отдельных операций нерезидентами на территории Украины.
Этот закон вступил в силу с сегодняшнего дня, 28 апреля. Документ позволит также украинцам, которые являются физическими лицами-нерезидентами, использовать собственные текущие счета в украинских банках для расчетов по договорам страхования жизни, операциям по продаже корпоративных прав и недвижимости.
Ранее мы рассказывали, что украинцам усложнят денежные переводы. Изменения вступили в силу с 28 апреля 2020 года.
После вступления в силу новых правил, без дополнительных документов нельзя будет провести следующие банковские операции:
- Поступление крупной суммы на банковский счет после продажи авто/недвижимости;
- Перевод крупной суммы на другой счет, к примеру, оплату за крупную покупку;
- Выплаты на банковские счета, которые значительно превышает обычные суммы (дивиденды, оплата труда, возврат долга). Сегодня эта сумма не превышает 15 тысяч гривен, с 28 апреля – не свыше 5 тысяч гривен;
- Открытие депозита, сумма которого значительно превышает ваши указанные официальные доходы;
- Переводы и получение крупных сумм на банковские счета, свыше 5 тысяч гривен;
- Изменение в документах: новая фотография, смена фамилии, смена паспорта, изменилось место проживания.
Более того, клиентов могут обязать предоставить документы, которые подтвердят источник дохода (справка о зарплате, акт выполненных работ, документы о продаже имущества, декларации).
Напомним, что украинцев хотят оставить без налички на карантине.
Как писала Politeka, украинцам изменят правила открытия счетов: важное заявление Нацбанка, что следует знать
Также Politeka писала, что украинцам серьезно осложнили осуществление денежных переводов.