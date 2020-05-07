Важные изменения уже в силе

Многих украинцев напугало известие о том, что пополнить любую банковскую карточку просто так уже нельзя из-за закона направленного на борьбу с отмыванием незаконных доходов

В НБУ решили расставить все точки относительно нововведения и объяснить, что теперь ждет украинцев.

Прежде всего отмечается, что несмотря на изменения, которые ступили в силу после 28 апреля этого года, суммы в 5000 гривен можно переводить, как и раньше.

А свою банковскую карту можно спокойно пополнять на сумму и более 5000 гривен. Поскольку, используя карту, вы - уже идентифицированы банком.

Также можно свободно переводить деньги с карты на карту в пределах лимитов установленных вашим банком.

По прежнему можно пополнить карточку родственникам наличными через терминал или банкомат на сумму более 5000 гривен. Для этого нужно только вставить в устройство свою банковскую карточку.

Кроме того, идентификация не потребуется, если она проводиться во время оплаты коммунальных услуг, оплаты налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы).

Также идентификация не потребуется при оплате кредитов в сумме до 30 тыс. грн.

Как известно, с 28 апреля в Украине заработал закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Этот закон обязывает финансовые учреждения устанавливать личность людей, которые совершают платежи в банке. То есть нужно проходить иднтификацию. Перевод средств теперь должен сопровождаться перечнем данных о сторонах операции.

Владельцев всех prepaid-карт (карты, для оформления которых не требовался паспорт и ИНН) банки должны будут идентифицировать с 1 января 2021 года. Под действие закона будут попадать лишь крупные операции.

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