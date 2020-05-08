Українців сколихнула звістка про те, що тарифи на електроенергію можуть підскочити вдвічі

Про те, що насправді буде з ціною електричної енергії для населення заявила в. о. глави відомства Ольга Буславец в ході селекторної наради в Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища у п'ятницю, 8 травня.

За її словами, в 2020 тариф міняти не будуть.

"Тариф для населення у нас залишається в цьому році, як і в попередньому році, незмінним... Є різні заяви, але ми повинні сказати, що населення отримує електричну енергію за незмінною ціною", – заявила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українцям хочуть підвищити тарифи на електроенергію.

Так, член НКРЭКУ Дмитро Коваленко під час засідання профільного комітету Ради запропонував скасувати з 1 січня 2020 року пільговий тариф для населення на перші 100 кВт-год електроенергії для вирішення проблем з "зеленим".

Така перспектива дуже схвилювала українців. На сайті президента навіть з'явилася петиція з проханням не допустити підвищення тарифів.

Зазначимо, зараз українці платять за світло за диференційованим тарифом, тобто спожиті 100 кВт/год на місяць обходяться по 0,9 грн, а кожен наступний по 1,68 грн.

Нагадаємо, оплата комуналки по телефону: Кабмін уточнив деталі, як скористатися послугою.

Як повідомляла Politeka, нова неприємність чекає українців вже з квітня: що буде з платіжками і скільки змусять заплатити.

Також Politeka писала, що українцям розповіли, за що можна не платити на карантині: "Пощастить лише тим, хто...".