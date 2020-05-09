Тривалість трудового стажу буде мати другорядне впливати на розмір пенсії



Таку заяву зробила начальник головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Олена Сичугова, передає "Апостороф".



Вона зазначила, що насамперед буде оцінюватися зарплата, яку пенсіонер отримував раніше.

"Розмір пенсії в першу чергу залежить від розміру заробітної плати, на підставі якої її вважали, а в меншій мірі - від стажу. Тобто при великому стажі і одночасно низької заробітної плати пенсія апріорі не буде високою", - уточнила фахівець.

Вона підкреслила, що надалі у кожного пенсіонера буде свій індивідуальний результат перерахунку.

Раніше ми розповідали, що індексація пенсій в Україні отримала новий поворот.

Пенсійний фонд України 4 травня відзвітував про виділення з початку місяця 2,6 мільярда гривень на виплату проіндексованих пенсій.

У Фонді зазначили, що порядок виплат не змінився. Вони будуть проведені в певну кожному пенсіонеру дату. Кошти зарахують на рахунок в банку або листоноші "Укрпошти" доставлять додому тим, хто вибрав відповідний вид виплат.

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