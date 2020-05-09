Продолжительность трудового стажа будет иметь второстепенно влиять на размер пенсии



Такое заявление сделала начальник главного управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области Елена Сичугова, передает "Апостороф".



Она отметила, что прежде всего будет оцениваться зарплата, которую пенсионер получал ранее.

"Размер пенсии в первую очередь зависит от размера заработной платы, на основании которой ее считали, а в меньшей степени - от стажа. То есть при большом стаже и одновременно низкой заработной плате пенсия априори не будет высокой", - уточнила специалист.

Она подчеркнула, что в дальнейшем у каждого пенсионера будет свой индивидуальный результат перерасчета.

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Пенсионный фонд Украины 4 мая отчитался о выделении с начала месяца 2,6 миллиардов гривен на выплату проиндексированных пенсий.

В Фонде отметили, что порядок выплат не изменился. Они будут проведены в определенную каждому пенсионеру дату. Средства зачислят на счет в банке или почтальоны "Укрпочты" доставят домой тем, кто выбрал соответствующий вид выплат.

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