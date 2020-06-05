У разі розриву відносин між Україною та Міжнародним валютним фондом, нашу країну чекала б фінансова турбулентність

Як повідомляє Politeka, про це заявив політолог Юрій Романенко в ефірі програми «Право на владу» (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Якщо б просто не було МВФ. Щоб ми робили взагалі? Ось як держава, в якій живе 35-40 мільйонів чоловік. Коли почалася коронакриза, ми всі зажались. Я вчора їздив в ТРЦ, подивитися, як ходять люди. Там людей немає. 20% від звичайного рівня відвідування є, це вже добре. Ми б спокійно, або не спокійно пережили цю ситуацію фінансової турбулентності. Щоб ми робили? Ми, швидше за все, ужималися б, щось економили, щось оптимізували», - зазначив він.

При цьому Романенко стверджує, що на вимоги МВФ та інших партнерів України потрібно дивитися з іншої точки зору.

«Ось тут кажуть, що ми повинні йти в логіці, яку нам диктує МВФ, ЄБРР, хто завгодно. Виникає питання - а чому ми не дивимося на процес з іншої точки логіки? Адже правильно говорять, чому ми не можемо надрукувати сто мільярдів гривень, для того, щоб робити ті ж самі дороги? Ці гроші будуть циркулювати всередині країни. Все, що потрібно, це чіткі правила з боку держави», - підкреслив він.

У випадку, якщо нічого не зміниться, стверджує Романенко, Україна і далі буде «деградувати».

«Ми будемо деградувати, люди будуть їхати, незважаючи на те, що підвищується золотовалютний резерв, і так далі. Користі від цього, якщо до Польщі поїхало два мільйони людей?» - уточнив він.

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