В Україні ввели обмеження для «червоної зони» через поширення китайського вірусу
Зокрема, робота громадського транспорту в «червоній зоні» обмежена, тому перетнути кордони між карантинними зонами можливо тільки на автомобілі з 1 серпня.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на онлайн брифінгу, говориться в повідомленні МОЗ на офіційній сторінці відомства в Facebook.
При цьому міністр додав, що в салоні повинно бути не більше 5 осіб. Також Степанов зазначив, що при перетині кордонів різних карантинних зон потреби здавати тест на коронавірус немає.
НБУ випустить нові гроші, українцям показали, як вони виглядають: "увійдуть в обіг з 3 серпня"
Батько Жанни Фріске здивував словами про хворобу Заворотнюк: "Спочатку стало краще, а потім ..."
Собчак жорстко рознесла в'янучого Леонтьєва, порівнявши його кар'єру з вірусом: "Ще не закінчилася, але всім уже..."
Гривня жорстко покарає долар, українців добили новим прогнозом щодо курса валют: "Можна втратити..."
"На території, віднесеної до "червоного" рівня небезпеки, припиняється робота громадського транспорту. Тобто, перетин кордону можливий виключно на власному автомобільному транспорті, якщо в ньому не більше 5 осіб, за винятком дітей до 14 років. Якщо діти до 14 років, то кількість пасажирів в цьому автомобільному транспорті може бути більше", - пояснив глава МОЗ, озвучивши правила, які ускладнили життя українцям.
Також раніше повідомлялося, що нові правила адаптивного карантину в Україні вступили в силу. Повідомляється, що міста та райони країни залежно від епідеміологічної ситуації розподілили на чотири зони.
Згідно з рішенням, червону зону увійшли Луцьк, Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області.
Нагадаємо, посилення карантину в Україні, Ляшко зробив термінова заява: "Після 1 серпня..."
Як повідомляла Politeka.net, нові жорсткі заборони з 1 серпня, Кабмін прийняв рішення: де закриють ТРЦ і зупинять транспорт.
Також Politeka писала, що МОЗ приголомшив українців новими термінами закінчення карантину: "Буде продовжено до...".