В Україні ввели обмеження для «червоної зони» через поширення китайського вірусу

Зокрема, робота громадського транспорту в «червоній зоні» обмежена, тому перетнути кордони між карантинними зонами можливо тільки на автомобілі з 1 серпня.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на онлайн брифінгу, говориться в повідомленні МОЗ на офіційній сторінці відомства в Facebook.

При цьому міністр додав, що в салоні повинно бути не більше 5 осіб. Також Степанов зазначив, що при перетині кордонів різних карантинних зон потреби здавати тест на коронавірус немає.

"На території, віднесеної до "червоного" рівня небезпеки, припиняється робота громадського транспорту. Тобто, перетин кордону можливий виключно на власному автомобільному транспорті, якщо в ньому не більше 5 осіб, за винятком дітей до 14 років. Якщо діти до 14 років, то кількість пасажирів в цьому автомобільному транспорті може бути більше", - пояснив глава МОЗ, озвучивши правила, які ускладнили життя українцям.

Також раніше повідомлялося, що нові правила адаптивного карантину в Україні вступили в силу. Повідомляється, що міста та райони країни залежно від епідеміологічної ситуації розподілили на чотири зони.

Згідно з рішенням, червону зону увійшли Луцьк, Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області.

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