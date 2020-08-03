В Украине ввели ограничения для «красной зоны» из-за распространения китайского вируса

В частности, работа общественного транспорта в «красной зоне» ограничена, поэтому пересечь границы между карантинными зонами возможно только на автомобиле с 1 августа.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на онлайн брифинге, говорится в сообщении МОЗ на официальной странице ведомства в Facebook.

При этом министр добавил, что в салоне должно быть не более 5 человек. Также Степанов отметил, что при пересечении границ различных карантинных зон потребности сдавать тест на коронавирус нет.

"На территории, отнесенной к "красному" уровню опасности, прекращается работа общественного транспорта. То есть, пересечение границы возможно исключительно на собственном автомобильном транспорте, если в нем не более 5 человек, за исключением детей до 14 лет. Если дети до 14 лет, то количество пассажиров в этом автомобильном транспорте может быть больше", - объяснил глава Минздрава, озвучивая правила, которые усложнили жизнь украинцам.

Также ранее сообщалось, что новые правила адаптивного карантина в Украине вступили в силу. Сообщается, что города и районы страны в зависимости от эпидемиологической ситуации распределили на четыре зоны.

Согласно решению, в красную зону вошли Луцк, Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

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