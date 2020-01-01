Рано-вранці, 1 січня, у Києві сталася бійка зі стріляниною зі зброї

Інцидент стався приблизно в 4.30 ранку на вулиці Великій Васильківській, поблизу станції метро "Либідська".

Відповідне відео оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці "Київ Оперативний", пише Politeka (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

"На жаль, не всі вміють відпочивати нормально", - говорить автор.

За попередньою інформації, в результаті масової бійки постраждало 6 осіб.

Раніше ми писали, в Києві на вулиці Автозаводській два водія вирішили з'ясувати свої стосунки кулаками прямо на проїжджій частині

Вдень, 20 листопада стався дорожній конфлікт в Києві - дорогу не поділили велосипедист і водій Skoda. Поліцію викликати не стали - розібралися по дорослому.

На відео видно, що ініціатором бійки став водій Skoda.

перший кидається на велосипедиста, а той на останніх секундах запису намагається уникнути нападу.

Також ми писали, у Києві неподалік від станції метро Харківська сталася масштабна бійка між двома компаніями молодих людей.

За словами очевидців, у події взяли участь близько 40 осіб слов'янської та східної зовнішності.

Бійка почалася через дорогу від ТРЦ «New way». Відвідувачі лотереї «Космолот» розійшлися в думках, а після цього вирішили розібратися із застосуванням ножів.

У когось з учасників був пістолет — на асфальті залишилися невикористані патрони від травматичної зброї.

У бійці хтось примудрився розбити лобове скло в автомобілі, який був припаркований поруч. Скло було розбите стовпчиком для паркування.

На асфальті залишилася доріжка крові, що веде до грального закладу.

На жаль, не всі вміють відпочивати нормально: о 04:30 сталася масштабна бійка із стріляниною сталася цієї ночі неподалік із станцією метро Либідська - на Великій Васильківській. За нашою інформацією, внаслідок цього інциденту 6 потерпілих. Причини та детальна інформація про подію встановлюється. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 1. Januar 2020

Нагадаємо, на Київщині чоловіка облили бензином і намагалися підпалити: мстилися за звільнення, фото.

Як повідомляла Politeka, під Києвом вантажівка влетіла в пасажирський автобус: тіла діставали прямо з-під коліс, фото.

Також Politeka писала, що можливі вбивці директора Caparol випущені на свободу: скандальне рішення суду приголомшило всіх.