Рано-вранці, 1 січня, у Києві сталася бійка зі стріляниною зі зброї
Інцидент стався приблизно в 4.30 ранку на вулиці Великій Васильківській, поблизу станції метро "Либідська".
Відповідне відео оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці "Київ Оперативний", пише Politeka (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).
"На жаль, не всі вміють відпочивати нормально", - говорить автор.
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За попередньою інформації, в результаті масової бійки постраждало 6 осіб.
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На відео видно, що ініціатором бійки став водій Skoda.
перший кидається на велосипедиста, а той на останніх секундах запису намагається уникнути нападу.
Також ми писали, у Києві неподалік від станції метро Харківська сталася масштабна бійка між двома компаніями молодих людей.
За словами очевидців, у події взяли участь близько 40 осіб слов'янської та східної зовнішності.
Бійка почалася через дорогу від ТРЦ «New way». Відвідувачі лотереї «Космолот» розійшлися в думках, а після цього вирішили розібратися із застосуванням ножів.
У когось з учасників був пістолет — на асфальті залишилися невикористані патрони від травматичної зброї.
У бійці хтось примудрився розбити лобове скло в автомобілі, який був припаркований поруч. Скло було розбите стовпчиком для паркування.
На асфальті залишилася доріжка крові, що веде до грального закладу.
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