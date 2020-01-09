У четвер, 9 січня, протестувальники штурмують адміністрацію президента Абхазії

Як передає Politeka.net з посиланням на популярні телеграм-канали і місцеві сайти, біля будівлі адміністрації президента зібралися близько 800 протестувальників - прихильників програвшого на виборах Алхаса Квіцинії.

Наголошується, що акція почалася у Абхазького драматичного театру, до будівлі адміністрації протестувальники-опозиціонери перемістилися пізніше. Частина з сотень активістів прорвалася в будівлю адміністрації, зламавши при цьому двері - їх зняли з петель і забрали. Також натовп вибив вікно. Відомо, що хоч деяким вдалося проникнути в приміщення, подальше їх пересування заблоковано охороною.

Між мітингувальниками і силовиками відбуваються сутички.

Учасники акції стверджують, що на минулих виборах глави республіки чинний президент Рауль Хаджимба не набрав більшості голосів, і вимагають провести нові вибори.

Перший тур президентських виборів відбувся 25 серпня. Вперше за історію президентських виборів в Абхазії в "гонці" брали участь дев'ять претендентів. Перший тур не виявив переможця, і 8 вересня в республіці відбулося повторне голосування.

Рауль Хаджимба переміг у другому турі - набрав 47,38% голосів. Його опонент Алхас Квіцинія – 46,19% голосів. При цьому явка виборців склала 65,98 %.

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