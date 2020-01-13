Україна повинна бути готова до всього

Російська Федерація продовжує перекидати важку військову техніку на окупований Донбас для можливого удару по Україні

Про це йдеться у звіті з 31 грудня по 13 січня, яка була опублікована Інформаційним опором.

Повідомляється, що перекидання техніки було проведено безпосередньо з території Росії.

Зокрема, на окупованому Донбасі знову зафіксували російські гаубиці, системи "Гіацинт" і Бтри.

"В районі населеного пункту Кришталевий фіксувалося переміщення до 12 одиниць 152-мм гаубиць типу 2А65 "Мста-Б" і до восьми одиниць 152-мм знарядь 2А36 "Гіацинт-Б". В районі Старобешева зафіксовано переміщення трьох одиниць БТР-70/80 і двох "Уралів" армійського типу в південно-західному напрямку. В районі населеного пункту Білий фіксувалася протягом двох діб активний рух автотранспорту армійського типу у напрямку до Білоріченського і до Ювілейного", – йдеться у свіжій зведенні з тимчасово непідконтрольного Україні Донбасу.

У документі також говориться, що окупаційні війська продовжують активно тренуватися на полігонах, беручи участь у танкових і мінометних навчаннях.

Про можливе настання росіян свідчить і те, що бійці Таманської мотострілецької дивізії гвардійської танкової армії Західного військового округу в Московській області були підняті по тривозі.

"Після виконання дій бойової готовності військовослужбовці вирушили на техніці в вихідний район на залізничну станцію для виконання нормативів з практичної завантаженні її на ешелони. Протягом восьми годин два ешелони були повністю завантажені бойовими машинами піхоти БМП-2, гаубичными самохідними артилерійськими установками "Мста-С", інженерними машинами розгородження ІМР-3М, бронетранспортери БТР-80", – поінформувала прес-служба Міноборони країни-агресора.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін відчуває нові ракети в окупованому Криму лише з однією метою.

За словами журналіста Віталія Портникова, своїм візитом в окупований російськими військами Крим лідер Кремля натякнув Україні про готовність почати війну в Чорному морі.

Портников також назвав вчення Північного і Чорноморського флотів символом агресії Володимира Путіна, оскільки РФ не просто так тестує нові ракети біля берегів України.

Нагадаємо, повернення Донбасу зовсім близько, названі нюанси: «можуть захванути якусь частину території».

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