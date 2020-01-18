Лайнер повинен був полетіти на люксовий курорт

На момент страшної НП на борту літака перебувало понад 200 пасажирів

Як повідомляють російські ЗМІ у своїх Telegram-каналах, інцидент стався в аеропорту Толмачово (Новосибірськ), передає Politeka.net.

За інформацією журналістів, НП сталася о 01:00 за місцевим часом.

При спробі зльоту літака А-321neo авіакомпанії S7 Airlines, який планував здійснити політ за маршрутом Новосибірськ – Камрань (курорт у В'єтнамі), раптово загорівся двигун повітряного судна.

Командир пасажирського лайнера екстрено перервав запуск, була застосована «система пожежогасіння, в результаті чого загоряння було ліквідоване».

На борту літака в той момент знаходилися більше 200 пасажирів, яким в період очікування резервного судна надані готель і харчування.

За фактом моторошної НП в новосибірському аеропорту прокуратура проводить перевірку дотримання законодавства про безпеку польотів та права споживачів.

Раніше ми повідомляли про те, що український пасажирський літак з людьми на борту впав після зльоту в Ірані. Трагедія сталася вранці 8 січня.

Рейс PS 752 прямував з Тегерана в Київ, а на борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. В результаті аварії ніхто не вижив.

Влада Іранської Республіки заявили, що пасажирський літак міг впасти через займання двигуна. Але пізніше з заявою виступили прем'єр-міністри Канади і Великобританії, які заявили, що розвідка зафіксувала запуски іранських ракет ППО перед катастрофою українського Боїнга.

На тлі інформації, що з'явилася офіційний Тегеран заявив, що "випадково" збив ракетою з системи ППО український Боїнг під столицею.

Така заява прозвучала на державне телебачення Ірану. Згідно з повідомленням, іранські військові «ненавмисно» збили український літак, в результаті чого загинуло 176 чоловік. Причиною назвали «людський фактор».

На визнання відреагував президент Володимир Зеленський, який зажадав від Ірану повного і відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах.

Нагадаємо, момент знищення ракетою українського Боїнга потрапив на відео: сенсаційні кадри злили в мережу.

Як повідомляла Politeka, встановлено місце запуску ракети з літака МАУ: «Це могла бути тільки…».

Також Politeka писала, що Іран зігнав на місце аварії Боїнга бульдозери, правду можуть приховати.