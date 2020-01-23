У пасажирів не було шансів вижити

Літак з людьми на борту впав практично відразу після зльоту

Про це пише інформаційне агентство АР ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Повідомляється, що страшна трагедія сталася на аеродромі міста Корона (Південна Каліфорнія).

Зокрема, невеликий літак, на борту якого перебувало четверо осіб, піднявся в небо з аеродрому, але так і не зміг набрати потрібну висоту.

Через час легкомоторний літак відскочив назад на злітно-посадочну смугу, але так і не злетів знову, після чого перекинувся.

В результаті падіння на землю повітряне судно охопила пожежа.

На місце трагедії прибули бригади рятувальників, але у людей на борту не було шансів вижити. За інформацією місцевих ЗМІ, в результаті авіакатастрофи загинули двоє чоловіків і двоє жінок, які перебували на борту повітряного судна.

Тепер правоохоронцям належить встановити всі обставини трагедії, яка забрала життя 4 осіб.

Раніше ми повідомляли про те, що український пасажирський літак з людьми на борту впав після зльоту в Ірані. Трагедія сталася вранці 8 січня.

Рейс PS 752 прямував з Тегерана в Київ, а на борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. В результаті аварії ніхто не вижив.

Влада Іранської Республіки заявили, що пасажирський літак міг впасти через займання двигуна. Але пізніше офіційний Тегеран визнав, що "випадково" збив ракетою з системи ППО український Боїнг.

Така заява прозвучала на державне телебачення Ірану. Згідно з повідомленням, іранські військові «ненавмисно» збили український літак, в результаті чого загинуло 176 чоловік. Причиною назвали «людський фактор».

На визнання відреагував президент Володимир Зеленський, який зажадав від Ірану повного і відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах.

Нагадаємо, момент знищення ракетою українського Боїнга потрапив на відео: сенсаційні кадри злили в мережу.

Як повідомляла Politeka, встановлено місце запуску ракети з літака МАУ: «Це могла бути тільки…».

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