Літак з людьми на борту впав практично відразу після зльоту

Про це пише інформаційне агентство АР (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Повідомляється, що страшна трагедія сталася на аеродромі міста Корона (Південна Каліфорнія).

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Зокрема, невеликий літак, на борту якого перебувало четверо осіб, піднявся в небо з аеродрому, але так і не зміг набрати потрібну висоту.

Через час легкомоторний літак відскочив назад на злітно-посадочну смугу, але так і не злетів знову, після чого перекинувся.

В результаті падіння на землю повітряне судно охопила пожежа. 

На місце трагедії прибули бригади рятувальників, але у людей на борту не було шансів вижити. За інформацією місцевих ЗМІ, в результаті авіакатастрофи загинули двоє чоловіків і двоє жінок, які перебували на борту повітряного судна.

Тепер правоохоронцям належить встановити всі обставини трагедії, яка забрала життя 4 осіб.

Раніше ми повідомляли про те, що український пасажирський літак з людьми на борту впав після зльоту в Ірані. Трагедія сталася вранці 8 січня.

Рейс PS 752 прямував з Тегерана в Київ, а на борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. В результаті аварії ніхто не вижив.

Влада Іранської Республіки заявили, що пасажирський літак міг впасти через займання двигуна. Але пізніше офіційний Тегеран визнав, що "випадково" збив ракетою з системи ППО український Боїнг.

Така заява прозвучала на державне телебачення Ірану. Згідно з повідомленням, іранські військові «ненавмисно» збили український літак, в результаті чого загинуло 176 чоловік. Причиною назвали «людський фактор».

На визнання відреагував президент Володимир Зеленський, який зажадав від Ірану повного і відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах.

Нагадаємо, момент знищення ракетою українського Боїнга потрапив на відео: сенсаційні кадри злили в мережу.

Як повідомляла Politeka, встановлено місце запуску ракети з літака МАУ: «Це могла бути тільки…».

Також Politeka писала, що Іран зігнав на місце аварії Боїнга бульдозери, правду можуть приховати.