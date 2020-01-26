У малюків при собі знайшли записку

Рідний батько кинув напризволяще двох малолітніх дітей в аеропорту

Інцидент стався сьогодні, 26 січня, в московському аеропорту Шереметьєво, куди чоловік прилетів з синами 5 і 7 років з Хабаровська, пишуть російські ЗМІ.

За їх даними, у хлопців знайшли записку, яку залишив їм батько. У ній чоловік вказав, що у нього немає коштів для того, щоб утримувати дітей, і тому він їх залишає.

Наголошується, що у неповнолітніх залишилися при собі всі документи, в тому числі шкільні щоденники.

Діти зізналися співробітників аеропорту, що раніше батько їх вже кидав.

Зараз співробітники поліції розшукують папу, а також шукають родичів хлопчиків.

Раніше ми писали про те, що стала відома доля дівчинки, яку знайшли на одеській звалищі в грудні минулого року.

В Одесі психологи допомагають 4-річної Насті, яку на звалищі залишив батько, подолати душевну травму.

Голодна і холодна дитина жила у наметі з нетверезими волоцюгами.

"Виявилося, що дівчинку там кинув рідний батько. Коли Настю забрали в дитбудинок, вона була дуже налякана і починала плакати, як тільки бачила чоловіків", - наголошується в сюжеті.

За словами психолога, з дівчинкою зараз проводять відповідні корекційні заняття.

«За допомогою цих занять відбувається її розвиток. Але найважливіше для неї це навколишня атмосфера, люди, що знаходяться поруч. Це одногрупники, вихователі, нянечки, медсестри. Відбувається відновлення порушеної базової безпеки», - розповіла вона.

Вихователька розповіла, що дівчинка досі не розкривається, і не розповідає про те, що з нею сталося.

У той же час про місцезнаходження батька Насті невідомо. На звалищі, де була виявлена дитина, чоловіка в той час в останній раз бачили 2 тижні тому.

За фактом невиконання батьківських обов'язків по догляду за дитиною, поліція почала кримінальне провадження.

Нагадаємо, маленька дівчинка раптово зникла в Одесі, поліція кинулася на допомогу: відомий результат

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