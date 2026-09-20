20 вересня на АЗС Дніпра оновили ціни на пальне. Дизель на кількох великих мережах уже коштує 99,90 гривні за літр, а експерти кажуть, що позначку 100 гривень можуть пройти вже найближчими днями.

Ціни на продукти у Дніпропетровській області продовжують змінюватися, проте цього разу у фокусі пальне — на АЗС Дніпра 20 вересня оновили вартість бензину, дизеля та автогазу, і на кількох великих мережах дизель уже впритул наблизився до 100 гривень за літр.

Огляд цін опублікувало видання «Днепр Оперативный»: журналісти проаналізували прайси чотирьох мереж — OKKO, «Укрнафта», WOG і БРСМ. Найдорожчим виявився дизель преміальних марок: на частині заправок за літр просять уже 99,90 гривні.

Ціни на АЗС Дніпра 20 вересня

На мережі OKKO літр бензину Pulls 100 коштує 99,90 гривні, Pulls 95 — 95,90, а А-95 Євро — 92,90. Дизель Pulls і ДП Євро продають однаково — по 99,90 гривні за літр. Автогаз тут оцінили в 45,50 гривні.

У «Укрнафті» ціни трохи нижчі: А-95 — 87,90 гривні, А-92 — 85,90, звичайний дизель — 97,90, а дизель Energy — уже 99,90 гривні за літр. Автогаз на цих заправках найдешевший серед оглянутих — 42,90 гривні.

На WOG дизель Євро та ДП Mustang+ тримаються на позначці 99,90 гривні за літр. Бензин А-95 Євро коштує 92,90, Mustang 95 — 95,90, а Mustang 100 — 99,90. Газ тут такий самий, як на OKKO, — 45,50 гривні.

У БРСМ найвигідніший бензин: А-95 Євро Плюс — 85,99 гривні, а А-95 Преміум — лише 69,99 гривні за літр. Дизель Євро Плюс тут коштує 98,99, звичайний ДП Євро — 96,99, а автогаз — 42,99 гривні.

Як змінилися ціни за даними Мінфіну

За підрахунками Мінфіну, станом на 18 вересня середня вартість пального в країні була такою: бензин А-95 преміум — 92,64 гривні за літр, звичайний А-95 — 88,99, А-92 — 84,26. Дизель у середньому коштував 98,68 гривні, а автогаз — 44,09 гривні за літр.

Що буде з цінами далі

Експерти припускають, що пальне може продовжити дорожчати. Директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн ще на початку вересня прогнозував зростання цін на бензин і дизель приблизно на 5 гривень за літр через подорожчання на світових котируваннях.

Пізніше він зазначив, що дизель уже наблизився до 100 гривень за літр і найближчим часом цю позначку можуть подолати. Засновник Prime Group Дмитро Леушкін додав, що на окремих АЗС дизель може перетнути 100 гривень ще цими вихідними — серед причин він називає ситуацію на зовнішньому ринку, курс валют і вартість доставки.

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