Грошова допомога в Кіровоградській області для родин першокласників становить 5000 гривень за державною програмою «Пакунок школяра». У Пенсійному фонді розповіли, хто має право на виплату та як її оформити до 1 листопада 2026 року.

Грошова допомога в Кіровоградській області для родин першокласників становить 5000 гривень — кошти виплачують одноразово за державною програмою «Пакунок школяра», яку адмініструє Пенсійний фонд України.

Право на виплату має один із батьків або інший законний представник дитини. Головна умова — дитина має бути зарахована в новому навчальному році до першого класу закладу загальної середньої освіти, який забезпечує здобуття початкової освіти.

Гроші не призначають учням, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, або тим, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях України. Допомога надається один раз — на кожного учня першого класу.

Як оформити виплату 5000 гривень

Подати заяву можна двома способами: онлайн через застосунок «Дія» або особисто в сервісних центрах Пенсійного фонду. Зробити це потрібно до 1 листопада 2026 року включно.

Кошти надходять у безготівковій формі. Витратити їх дозволено лише на шкільне приладдя (канцелярські товари), книги, дитячий одяг та взуття. Оплатити покупки можна в магазинах і в підприємців, які працюють за відповідними кодами категорії діяльності — Merchant Category Code.

Порядок призначення і виплати затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1751. За додатковими роз'ясненнями можна звернутися до контакт-центру Пенсійного фонду за номером 0 800 503 753, а детальні умови програми «Пакунок школяра» — переглянути на офіційному сайті Пенсійного фонду України.

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