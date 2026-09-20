Дефіцит продуктів у Запоріжжі став головним питанням після того, як вечірня атака РФ знищила один із найбільших торговельних центрів міста. У магазинах спорожніли полиці, а містяни почали масово скуповувати харчі.

Ситуація з продуктами в Запорізькій області загострилася після вечірньої атаки РФ на обласний центр. Російська армія влучила по торговельному центру «Амстор», який спалахнув і фактично вигорів.

Як повідомляє «Економічна правда», внаслідок вечірнього удару по Запоріжжю вигорів «Амстор» — один із найбільших торговельних центрів міста, де працював великий продуктовий супермаркет. Вогонь охопив значну площу, рятувальники гасили пожежу кілька годин.

Після цього в магазинах почали пустіти полиці. За даними Суспільного, містяни масово скуповували хліб, крупи, олію, консерви та інші товари першої необхідності, через що в крамницях утворилися черги та ажіотаж.

Офіційно про повний дефіцит продуктів у Запоріжжі не йдеться: у місті продовжують працювати інші торговельні мережі, супермаркети та ринки. Проте знищення великого торговельного об'єкта разом із панічним попитом створює ризик тимчасової нестачі окремих товарів на полицях.

Чи варто робити запаси

У такій ситуації головне — не панікувати: ажіотажний попит лише пришвидшує спорожнення полиць. Достатньо мати невеликий запас води, круп, консервів і ліків на кілька днів, а основні покупки розподіляти між різними магазинами та ринками Запоріжжя.

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