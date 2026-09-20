Подорожчання продуктів в Одеській області триває: за даними індексу цін Мінфіну, найбільше за місяць додали в ціні курячі яйця та цукор, а слідом зросли й окремі позиції свинини.

Подорожчання продуктів в Одеській області триває і у вересні. За даними індексу цін Мінфіну станом на 20 вересня, найбільше за місяць подорожчали курячі яйця, цукор та окремі види свинини.

Яйця та цукор додали найбільше

Найпомітніший стрибок показали курячі яйця. Десяток «Квочка» категорії С1 у серпні коштував у середньому 57,12 грн, а тепер — 70,95 грн. У мережі Novus ціна сягнула 78,99 грн, а в Auchan — 62,90 грн за той самий десяток.

Цукор кристалічний за місяць додав ще відчутніше у відсотках. Середня ціна кілограма зросла з 30,22 грн до 35,05 грн. Найдорожче цукор продають у Megamarket — 38,50 грн за кілограм, тоді як у Novus він коштує 31,89 грн.

Свинина: які частини туші подорожчали

Найбільше серед м'яса піднявся в ціні свинячий ошийок — із 314,38 грн до 346,45 грн за кілограм. Підчеревина додала з 218,14 грн до 240,30 грн, а грудинка — з 205,75 грн до 218,03 грн. Натомість лопатка навіть трохи подешевшала: з 222,67 грн до 219,64 грн.

Борошно: зростання стримане

Пшеничне борошно «Хуторок» подорожчало помірно. Кілограмовий пакет у середньому коштує 36,72 грн проти 35,88 грн у серпні, а двокілограмовий — 72,64 грн проти 70,96 грн. Це одне з найменш помітних зростань серед базових продуктів.

Ціни вказані як середні по українських торгових мережах, які працюють і в Одесі, за даними Мінфіну (останнє оновлення — 20 вересня 2026 року).

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