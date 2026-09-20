Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області знову на слуху після російської атаки 10 вересня по заводу компанії Bunge у Дніпрі, де виробляють соняшникову олію «Олейна». Виробництво тимчасово зупинили, але в уряді запевняють: нестачі олії на полицях не буде.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області через удари по логістиці досі хвилює мешканців. Цього разу приводом для занепокоєння стала російська атака 10 вересня на завод компанії Bunge у Дніпрі, де виготовляють соняшникову олію «Олейна». Через обстріл роботу підприємства тимчасово призупинили, однак у Міністерстві аграрної політики запевняють, що дефіциту олії в магазинах не буде.

Як розповів під час брифінгу міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, українська олійно-жирова галузь має достатній запас міцності. Сумарна потужність вітчизняних підприємств перевищує 20 млн тонн переробки. Із поточного урожаю близько 20 млн тонн олійних культур на переробку спрямують приблизно 16 млн тонн. Тож втрата окремого заводу не призведе до нестачі товару на ринку.

Скільки коштує олія у вересні

Попри відсутність загрози дефіциту, ціна продукту в магазинах лишається високою. У вересні 2026 року індекс споживчих цін на соняшникову олію зріс на 1,86%, а середня вартість за літр становить близько 107 гривень.

Ціна стандартної пляшки «Олейни» обсягом 850 мл помітно різниться залежно від супермаркету та наявності акцій. В АТБ її можна придбати за 99,85 гривні, у мережі Varus — за 99,90 гривні, а в «Сільпо» вартість сягає 109 гривень. Загалом у роздрібних мережах ціна такої пляшки коливається від 90 гривень за акційними пропозиціями до понад 110 гривень.

Чи буде подорожчання надалі

Удари по аграрній інфраструктурі створюють для підприємств додаткові витрати та ускладнюють логістику. Водночас у Мінагрополітики поки не прогнозують обовʼязкового подорожчання олії саме через пошкодження заводу Bunge. За словами Тараса Висоцького, за певних ринкових умов ситуація може навіть сприяти здешевленню соняшникової олії для споживачів.

Що радять українцям

Міністр раніше запевняв, що відчутного дефіциту їжі в Україні не буде, і радив не формувати запаси продуктів більше ніж на місяць. Тож купувати олію «про запас» у великих обсягах немає потреби — полиці наповнюються, а ключові мережі Дніпра й області продовжують працювати.

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