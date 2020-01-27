Люди в пастці

Стихію такого масштабу не бачили в регіоні за останні 110 років

Про це пише агентство УНН ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Повідомляється, що потужні зливи обрушилися на південний схід Бразилії.

Жертвами стихії за інформацією управління цивільної оборони штату Мінас-Жерайс стали щонайменше 53 людини.

Рятувальники також повідомляють, що зниклими безвісти вважаються 19 місцевих жителів, тому кількість жертв може зрости найближчим часом.

Близько 14 тис. осіб були змушені покинути свої будинки, понад 3,3 тис. залишаються без даху над головою. Жертвами злив в сусідньому Еспіріту-Санту стали дев'ять осіб.

Синоптики стверджують, що лише за одну добу в столиці штату Мінса-Жерайс випала рекордна кількість опадів - 171,8 мм. Це рекордні цифри за 110 років метеоспостережень.

За інформацією місцевих ЗМІ, сильні зливи спровокували в регіоні зсуви, через що прості люди опиняються в пастці у власних будинках.

В штаті тривають пошуково-рятувальні роботи.

Раніше ми розповідали про те, що потужний землетрус атакувало Туреччину. Повідомляється, що стихія обрушилася на країну ще 24 січня.

зокрема, сильний землетрус було зафіксовано в 20:15 за місцевим часом в районі населеного пункту Сивріце (провінція Елязиг). За інформацією місцевої влади, район атакувало землетрус силою 6,8 балу за шкалою Ріхтера.

Як повідомляють правоохоронці, в результаті сильного землетрусу загинули щонайменше 38 людей. В турецькому уряді повідомили, що надали тимчасовий притулок для понад 15 тисяч людей, чиї будинки знесла руйнівна стихія.

Також відомо, що під час пошукових робіт рятувальникам вдалося дістати живими з-під завалів 45 осіб.

Нагадаємо, потужний землетрус атакувало популярний курорт.

А ще Politeka писала, лютий осіння стихія почала вбивати

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