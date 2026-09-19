Грошова допомога в Харківській області, нова програма з 19 вересня, відкриває онлайн-реєстрацію. Одноразово на особу можна отримати 10 800 гривень від Естонської ради у справах біженців.

Грошова допомога для ВПО в Харківській області від Естонії доповнюється новим етапом: Естонська рада у справах біженців в Україні відкриває реєстрацію на грошову допомогу за пріоритетами (ГДП). Програма охопить мешканців лінії фронту відразу у п'яти областях — Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Луганській і Харківській.

Реєстрація на грошову допомогу в Харківській області та інших регіонах триватиме з 10:00 субота 19 вересня до 18:00 неділі 20 вересня 2026 року. Подати заявку можна онлайн — це передбачено для людей, які проживають у важкодоступних районах поблизу лінії зіткнення.

Скільки виплатять і хто має право

Розмір допомоги становить 10 800 гривень на одну особу — це одноразовий грошовий переказ, який покриває базові потреби на 6 місяців. Гроші можна витратити на їжу, питну воду, засоби гігієни, транспорт, одяг та взуття. Виплата повністю безкоштовна, не оподатковується і не впливає на пенсію чи інші соціальні виплати.

Допомогу призначають голові домогосподарства — людині, яка веде спільне господарство, бюджет та харчування разом із близькими. Діти до 18 років не можуть отримати виплату самостійно. Отримати її можна переказом на IBAN-рахунок, у відділенні банку чи Укрпошти, а для найбільш вразливих передбачена адресна доставка.

Які документи потрібні

Для реєстрації заздалегідь підготуйте: паспорти або ID-картки всіх членів домогосподарства (для дітей до 14 років — свідоцтва про народження), податкові номери для всіх від 14 років, документи, що підтверджують вразливість (довідка ВПО, інвалідність, багатодітність, статус одинокої матері чи батька тощо), а також банківський IBAN-рахунок (UA + 27 символів) з підтвердженням.

Що робити, якщо відмовили

Не всі заявники гарантовано отримають допомогу: ресурси обмежені, і перевагу віддають домогосподарствам із гострішими потребами. Відмовити можуть також тим, хто вже отримував аналогічну виплату чи подав неповні дані. Оскаржити рішення можна за телефоном гарячої лінії 0-738-617-998 (пн–пт, з 09:00 до 12:00). Під час подання важливо увімкнути геолокацію на пристрої — заявки без даних про місцезнаходження можуть відхилити.

Раніше Politeka повідомляла, грошову допомогу для ВПО в Харківській області: хто може претендувати на нову виплату.

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