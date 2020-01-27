27 січня стало відомо про катастрофу с пасажирським літаком в Афганістані

За інформацією ряду ЗМІ, літак впав на території, яка знаходиться під контролем загону руху «Талібан» в афганській провінції Газні (у віддаленому районі), пише Рoliteka.net.

Зазначимо, літак належить авіакомпанії "Ariana Afghan Airlines" і виконував рейс з аеропорту Кабула в Герат.

За попередніми даними, відомо, що на борту перебували 110 осіб.

На місце події вирушили фахівці і спецназ.

Іноземні ЗМІ повідомляють, що першими на місце аварії прибули бойовики "Талібану", які намагалися загасити пожежу.

У той же час представник національної авіакомпанії Афганістану "Ariana Afghan Airlines" спростував повідомлення про аварію лайнера компанії в провінції Газні. Про це повідомило агентство "Аріана ньюс".

Нагадаємо, 8 січня розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який прямував з Тегерана в Київ.

Спочатку в Ірані заявляли, що проблема була в українському літаку, у якого сталися неполадки, однак пізніше визнали - повітряне судно було збито помилково.

На даний момент глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Зариф заявив - винний у катастрофі літака МАУ перебуває у в'язниці.

Варто відзначити, що український президент Володимир Зеленський знав про збиття повітряного судна вже на другий день, але не міг про це говорити публічно, оскільки для цього потрібні були докази. Про це заявив сам глава держави.

Нагадаємо також, що в повідомленні Організації цивільної авіації Ірану повідомили, що літак вилетів з Тегерана о 6:12 ранку за місцевим часом і втратив зв'язок з авіадиспетчером на висоті 8 100 футів. Лайнер зник з екранів вторинного спостереження о 6:15 і з головних систем спостереження - о 6:18.

Раніше ми писали, що літак з людьми на борту впав практично відразу після зльоту. Трагедія сталася на аеродромі міста Корона (Південна Каліфорнія).

Зокрема, невеликий літак, на борту якого перебувало четверо осіб, піднявся в небо з аеродрому, але так і не зміг набрати потрібну висоту. В результаті ніхто не вижив.

Нагадаємо, бунт в Тегерані через "Боїнга": поліція труїть людей газом, чутна стрілянина.

Як повідомляла Politeka, рішення по Боїнгу прийнято, Іран не відкрутиться: заява, якого чекали всі