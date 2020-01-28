В першому місті в світі вводять воєнний стан через коронавірус

Перше китайське місто-багатомільйонник беруть під свій контроль військові. Є ймовірність, що від населення приховують справжні масштаби трагедії, що до болю знайоме українцям по чорнобильській катастрофі

Про це Politeka.net стало відомо з повідомлень зарубіжних ЗМІ та публікацій у Твіттер. Так, в мережі з'явилося емоційне відеозвернення мешканки Піднебесної. Дівчина в сльозах розкриває правду про коронавірус і просить жителів планети молитися (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Китай приховує величезне поширення #coronavirus і відсутність ліків і профілактичних заходів для контролю над #CoronaOutbreak, Боже, врятуй нас усіх", - йдеться у твіті китаянки.

У цей час, у 15-мільйонному місті Тяньцзінь на півночі Китаю оголосили про введення воєнного стану у зв'язку з масовим поширенням коронавіруса.

"#Тяньцзінь в Північному Китаї запускає механізм воєнного стану, щоб протистояти новому #coronavirus, перше місто в Китаї, яке зробило це. Громадська лікарня і 500 медичних бригад в місті будуть передані військовому керівництву", - йдеться в повідомленні "Global Times".

За останніми даними на вівторок, 28 січня, у світі зафіксовані наступні цифри: заражених 2798 осіб (з них в Китаї — 2753); 5794 випадки захворювання не підтвердилися; 976 осіб перебувають у лікарнях, 60 виписані; 106 осіб померли.

Ситуація з приховуванням правди від народу, про яку говорить мешканка Китаю (на відео вище), особливо знайома українцям і всьому пост-радянському простору. У 1986 році потужний вибух на Чорнобильській атомній електростанції з подальшим викидом радіації, що перевищив усі мислимі норми, влада приховувала від населення кілька днів, коли можна було зайнятися евакуацією. Військовослужбовців та техніку ввели в район ураження з фатальним для постраждалих запізненням.

У той же час повідомляється, що уряд Китаю намагається придушити критику з боку населення, незадоволеного реакцією влади на спалах коронавируса. ЗМІ та Інтернет країни знаходяться під жорстким контролем, цензурі піддається будь-яка форма критики.

Жителі Уханю звинуватили владу в тому, що вони не попереджають громадськість про потенційні ризики спалаху коронавируса. Один користувач навіть назвав спалах "Чорнобиль 2020", але з тих пір коментар був видалений.

В результаті громадяни були змушені шукати нові способи спілкування зі світом - в своїх повідомленнях вони стали називати спалах коронавируса «чорнобильським вибухом».

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