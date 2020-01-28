Первый китайский город-многомиллионник берут под свой контроль военные. Есть вероятность, что от населения скрывают настоящие масштабы трагедии, что до боли знакомо украинцам по чернобыльской катастрофе

Об этом Politeka.net стало известно из сообщений зарубежных СМИ и публикаций в Твиттер. Так, в сети появилось эмоциональное видеообращение жительницы Поднебесной. Девушка в слезах раскрывает правду о коронавирусе и просит жителей планеты молиться (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Китай скрывает огромное распространение #coronavirus и отсутствие лекарств и профилактических мер для контроля над #CoronaOutbreak, Боже, спаси нас всех", - говорится в твите китаянки.

В это время, в 15-миллионном городе Тяньцзинь на севере Китая объявили о введении военного положения в связи с массовым распространением коронавируса.

"#Тяньцзинь в Северном Китае запускает механизм военного положения, чтобы противостоять новому #coronavirus, первый город в Китае, который сделал это. Общественная больница и 500 медицинских бригад в городе будут переданы военному руководству", - говорится в сообщении "Global Times".

По последним данным на вторник, 28 января, в мире зафиксированы следующие цифры: зараженных — 2798 человек (из них в Китае — 2753); 5794 случая заболевания не подтвердились; 976 человек находятся в больницах, 60 выписаны; 106 человек умерли.

Ситуация с сокрытием правды от народа, о которой говорит жительница Китая (на видео выше), особенно знакома украинцам и всему пост-советскому пространству. В 1986 году мощный взрыв на Чернобыльской атомной электростанции с последующим выбросом радиации, превышающим все мыслимые нормы, власти скрывали от населения несколько дней, когда можно было заняться эвакуацией. Военнослужащих и технику ввели в район поражения с фатальным для пострадавших опозданием.

В то же время сообщается, что правительство Китая пытается подавить критику со стороны населения, недовольного реакцией властей на вспышку коронавируса. СМИ и Интернет страны находятся под жестким контролем, цензуре подвергается любая форма критики.

Жители Уханя обвинили власти в том, что они не предупреждают общественность о потенциальных рисках вспышки коронавируса. Один пользователь даже назвал вспышку "Чернобыль 2020", но с тех пор комментарий был удален.

В результате граждане были вынуждены искать новые способы общения с миром - в своих сообщениях они стали называть вспышку коронавируса «чернобыльским взрывом».

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