Наивных украинцев разводят на деньги с "вакциной" от китайского коронавируса

На популярном украинском сайте объявлений появилось сообщение о продаже "вакцины против коронавируса". Стоит препарат 2500 гривен. Дело в том, что подобную вакцину еще не изобрели и купить ее невозможно. А некий житель Харькова решил обманом завладеть деньгами украинцев.

В описании товара указано, что "вакцина" против опасного вируса разработана в Израиле лучшими специалистами. Более того, мошенник пугает пользователей тем, что страшный недуг уже добрался до Украины.

Несколько стран действительно занялись разработкой настоящей вакцины, но работы еще не завершились и о существовании таковой пока рано говорить.

Пока аферисты "зарабатывают" деньги, коронавирус 2019-nCoV добрался до китайского курорта Хайнань, облюбованного украинцами. По состоянию на 27 января на острове зафиксировали 31 случай инфицирования. Отмечается, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Отметим, на 28 января зафиксированы такие данные: зараженных — 2798 человек (из них в Китае — 2753); 5794 случая заболевания не подтвердились; 976 человек находятся в больницах, 60 выписаны; 106 человек умерли.

Ранее мы сообщали, украинцы резко отреагировали на фейковую информацию в сети о том, что сотрудники "Укрпочты" будут сжигать посылки из Китая. Оказалось, что "утку" запустил сайт с фейковыми новостями, но многие ей поверили. Понадобилось время, чтобы жители страны перестали паниковать, и здравый смысл все же возобладал.

"Это же прикол, а по заголовку можно четртичто подумать))) а многие уже напряглись и проверяют где их посылка"; "Укрпошта вже давно "спалює" посилки з Китаю."; "А попілом будуть посипати кордон з московією"; "По Україні вона походу теж спалює. Інакшого пояснення де мої два листи і одна посилка я не маю.", - писали в комментариях в Твиттере.

К слову, известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский записал видеообращение 27 января, в котором успокоил украинцев: получать посылки из Китая можно. Также доктор призвал не паниковать, отметив, что стране сейчас больше угрожает все та же корь, чем уханьский вирус.

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